Lisa-Marie Schweizer und Simon Brandhuber, Athleten des deutschen Meisters AV Speyer und Teilnehmer an den Olympischen Spielen in Tokio, stehen in ihren Kategorien unter den ersten Drei beim Sport Award der Sportregion Rhein-Neckar. Auch die beim WSV Speyer groß gewordene Schwimmerin Zoe Vogelmann (Nikar Heidelberg) zählt dazu.

Mannheimer Gala

Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt bei einer Gala am Freitag, 11. November, im Mannheimer Rosengarten. Dann treten die World-Games-Gewinner Michelle Uhl/Tobias Bludau (1. Rock’n’Roll-Club Speyer) als Show Act auf.

In der Fachjury stimmten auch RHEINPFALZ-Redakteur Marek Nepomucky und Asmus Kaufmann (Hanhofen), Geschäftsführer des Sportbunds Pfalz, ab.