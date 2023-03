Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fragen & Antworten: Die Planung ist fertig, der Ratsbeschluss steht, der Förderantrag ist gestellt – und doch bleiben Zweifel am Neubau der Kita Regenbogen im Kastanienweg in Speyer-Nord. Bürger fordern deren Neubau neben dem heutigen Standort im Ginsterweg, planen ein Bürgerbegehren. Die Stadt will standhaft bleiben – aus mehreren Gründen.

Was steckt hinter der Standortentscheidung der Stadt?

„Wer dieses Jahr als Zweijähriger in die Kita käme, würde bei einem Neubau direkt daneben bis zu seiner