Der große Regen hat beim Heimspieltag am Sonntag zunächst ein noch bessere Abschneiden der Speyer Turtles verhindert.

Am Morgen starteten sie bei leichtem Nieselregen noch optimistisch hinsichtlich der Wetterprognose in ihr erstes Match gegen die vierte Mannschaft der Mainz Athletics. Einen Sieg und eine Niederlage gab es gegen die Rheinhessen in dieser Saison. Trainer Frank Brzoska strebte gegen Mainz und die andere angereiste Mannschaft, die Sankt Ingbert Devils, zwei Erfolge an.

Besondere Regeln

Die Turtles starteten als Gastgeber in der Defensive. Pitcher Jonny Collet erwischte einen guten Tag, und mit Hilfe seines Feldes erzielten die Mainzer nur zwei Runs. Selbst am Schlag, glückten Speyer dank zwei Hits und einem Error der Mainzer drei Punkte. Die Athletics verkürzten nur unwesentlich, während die Turtles das etwas wilde Pitching ausnutzten.

Ein Double von Darjan Vig, fünf Walks und cleveres Baserunning brachte nach Inning zwei die 8:3-Führung. Mehr verhinderte eine Regel der Aufbauliga, die nach fünf Zählern ein Halbinning beendet. Wieder fünf Runs (Double Michael Teßin, fünf Walks) zogen schon das 13:4 nach sich. Die Zeitbeschränkung leitete daraufhin den letzten Durchgang ein. Zwei Punkte der Athletics brachten den 13:6-Endstand.

Das zweite Duell Sankt Ingbert gegen Mainz endete mit Abbruch beim Stand von 3:2 für die Saarländer aufgrund des immer stärkeren Regens. Der hörte nicht auf, machte den Platz unbespielbar, und da es sowieso nicht nach Besserung des Wetters aussah, suchen die Vereine für diese Begegnung sowie das noch ausstehende dritte Kräftemessen Schildkröten gegen Teufel einen Nachholtermin.

So spielten sie

Jochen Bodenseh 3 Punkte, Maxim Pietrzala, Marco Geider, Michael Teßin, Steffi Stelzer je 2, Darjan Vig, Dominik Krämer je 1, Hans Hammer, Jonny Collet, Jonathan Schröer.