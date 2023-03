Wenn ein Gesetz friedliche Traditionsveranstaltungen unmöglich macht, ist es schlecht.

Es gehe nicht anders, rechtfertigt die rheinland-pfälzische Landesregierung die Regelungen im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz. Sie sollen für Sicherheit sorgen, stellen nun aber nach Fasnachtsumzügen auch Märkte sowie andere Freiluftveranstaltungen in Frage. So löblich ihre Zielsetzung ist, so fatal ihre Auswirkung. Hoffentlich wird in der Ministerialbürokratie genug getan, um das noch zu ändern. Die Aussage, es gehe nicht anders, ist angesichts der Nöte hochseriöser Veranstalter nicht ausreichend.