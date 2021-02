Sieben Thesen der katholischen Reformbewegung „Maria 2.0“ wurden am Sonntag an verschiedenen Kirchengebäuden in der Pfalz angebracht – auch am Speyer Dom. Kurz vor Beginn der virtuellen Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz (23. bis 25. Februar) fordert die Bewegung Veränderungen, die die Kirche zukunftsfähig machen sollen. Unter anderem geht es um den gleichberechtigten Zugang aller zu kirchlichen Ämtern, die Abschaffung des Pflichtzölibats und die Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt. Die bundesweite Aktion wird tatkräftig von der Bewegung „Wir sind Kirche“ in der Diözese Speyer unterstützt. Deren Vertreter Rudolf Walter (Frankenthal) und Michaela Ferner (Ludwigshafen) brachten die Thesen am Sonntag an der Speyerer Kathedrale an. Inhaltlich stehe die Bewegung hinter den Forderungen von „Maria 2.0“, betonte Walter. Insbesondere die Gleichberechtigung von Frauen innerhalb der Kirche fordere „Wir sind Kirche“ bereits seit mehr als 25 Jahren. „Viele Geistliche sind aufgeschlossen gegenüber der Aktion. Wir erleben sehr viel Reformfreudigkeit“, sagte Walter.

Das Bistum Speyer sieht in den sieben Thesen der Bewegung „einen wertvollen Diskussionsbeitrag für den Synodalen Weg, den die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken vor gut einem Jahr gemeinsam gestartet haben“, teilte Sprecher Markus Herr am Montag auf Anfrage mit. Die in den Thesen angesprochenen Themen trieben derzeit „sehr viele Katholikinnen und Katholiken um“. Bei dem Synodalen Weg gehe es „um einen Prozess der Umkehr und Erneuerung als Konsequenz aus der tiefen Erschütterung durch den Missbrauchsskandal. In diesem Sinn verstehen auch wir die Thesen von Maria 2.0“, ordnete Herr ein.