Kindern den Start in die Schule erleichtern und Schüler in der Bewältigung des Schulalltags unterstützen will Camilla Thuy-Gudat mit ihrer unlängst eröffneten Praxis „Ent-stresst“. In ihrer Arbeit begegne sie immer wieder Kindern und Jugendlichen, die sich mit dem Start in die Schule und später mit dem Schulleben schwerer tun würden als andere. Diese Kinder seien unruhiger, unkonzentrierter oder verspürten weniger Lust aufs Lernen, so die Kinder- und Jugendcoachin.

Die Ursache für dieses Verhalten sei häufig entwicklungsbedingt und liege an frühkindlichen Reflexen, erläutert Thuy-Gudat. „Diese angeborenen Bewegungs- und Reaktionsmuster begleiten Kinder in den ersten Lebensmonaten und unterstützen die Entwicklung des Nervensystems“, schildert die Speyererin. Normalerweise würden sich diese Reflexe im Laufe der frühkindlichen Entwicklung integrieren. Doch mitunter blieben einzelne Reflexe aktiv, „das kann sich unter anderem auf Konzentration, Koordination oder das Verhalten im Alltag auswirken“, sagt Thuy-Gudat. In ihrer Praxis gehe es nun darum, diese festsitzenden alten Muster und Blockaden zu lösen, die Kinder dadurch zu entstressen und ihnen neue Wege aufzuzeigen.

Kontakt

Ent-stresst. Caguthuy Coaching. Petschengasse 2, Telefon: 0177 8584439 oder per E-Mail an: caguthuy@gmail.com