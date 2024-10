Von Donnerstag bis Sonntag üben rund 300 Einsatzkräfte von Technischem Hilfswerk (THW), Feuerwehr und der Wasserwacht der Deutschen Roten Kreuzes auf dem Wasserübungsplatz Reffenthal den Ernstfall. Wie das THW mitteilt, kommt es deswegen in den nächsten Tagen im Stadtgebiet und der näheren Umgebung „zu einem höheren Aufkommen von Einsatzfahrzeugen“. Höhepunkt des viertägigen Trainings ist eine gemeinsame Großübung auf dem Altrheinarm am Reffenthalgelände am Samstagvormittag. Zuvor steht für die Teilnehmer laut Ankündigung eine Nachtfahrt am Freitagabend an, bei der die Handhabung der Wasserfahrzeuge unter erschwerten Bedingungen geübt werde. Hinzu kämen mehrere Workshops. Unter anderem Thema: Personen in und am Wasser retten, erklärt das THW: „Auch das persönliche Kennenlernen ist wichtig – nur so klappt die Zusammenarbeit im Ernstfall.“