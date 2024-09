Wo drückt der Schuh in Speyer-West und in den anderen Teilen der Stadt? Oder drückt er gar nicht und in der Domstadt passt alles? Welche Angebote vermissen Sie in der Stadt? Das interessiert die Lokalredaktion Speyer – und deshalb kommt sie am Freitag, 27. September, 11 bis 13 Uhr, mit der „Redaktion vor Ort“ auf den Berliner Platz und freut sich auf viele Besucher. Am Zugang zum Wochenmarkt von der Kurt-Schumacher-Straße her stehen die Redakteure Timo Konrad und Patrick Seiler bereit für die Themen der Bürgerinnen und Bürger.

Dabei kann es um die Stadtentwicklung, die Dauerbrenner Parken und Verkehr, aber auch um viele andere Themen gehen. Gerne tauschen wir uns auch mit Ihnen über die redaktionelle Arbeit aus. Getränke und Süßes gibt’s bei dieser besonderen Form des Leserdialogs dazu. Die Lokalredaktion ist unabhängig davon erreichbar in der Heydenreichstraße 8 oder per E-Mail unter redspe@rheinpfalz.de.