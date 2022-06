Die RHEINPFALZ will darüber berichten, was die Bürgerinnen und Bürger bewegt. Deshalb ist sie in der Heydenreichstraße 8 ansprechbar und auf weiteren Kanälen erreichbar (siehe: „So erreichen Sie uns“). Mit einer besonderen Aktion kommt sie zusätzlich am Freitag, 24. Juni, zu den Speyererinnen und Speyerern: Die „Redaktion vor Ort“ gastiert dann von 11 bis 13 Uhr auf dem Berliner Platz. Die Redakteure Anne Lenhardt und Patrick Seiler sind dort Ansprechpartner für alle, die ein öffentliches Thema beschäftigt oder die sich über die Berichterstattung austauschen möchten. Parallel findet der Wochenmarkt auf dem Platz in Speyer-West statt, sodass Interessierte an mehreren Ständen Halt machen können.

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Unterbrechung und anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Lokalredaktion Speyer sind 2022 vier Mal „Redaktionen vor Ort“ in der Region geplant. Der Auftakt war in Schwegenheim, weitere Auflagen sind am 7. Juli in Heiligenstein und am 27. September am Postplatz in Speyer.