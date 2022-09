Die „Redaktion vor Ort“ der RHEINPFALZ gastiert am Dienstag, 27. September, 11 bis 13 Uhr, auf dem Postplatz. Die Redakteure Stefan Heimerl und Patrick Seiler sind dort Ansprechpartner für alle, die ein öffentliches Thema beschäftigt oder die sich über die Berichterstattung austauschen möchten. Der Stand ist neben dem Eingang zur Postgalerie aufgebaut.

Ein Thema für den Austausch könnte der Veranstaltungsort sein: Die Stadt arbeitet seit Jahren auf eine Erneuerung des Postplatzes hin. Ideen dazu gab es schon, aber die Stadt beginnt den Planungsprozess nun von vorne und kündigt eine öffentliche Auftaktveranstaltung für den 16. November an. Für den 20. Oktober sollen schon Interessenvertreter wie Geschäftsleute eingeladen werden. Für das Jahr 2025 ist ein Architektenwettbewerb in Aussicht gestellt. Bis dahin soll auch ein Verkehrsversuch in der Gilgen- und Bahnhofstraße laufen. Zuletzt wurden öffentlich die Kosten für diesen Versuch kritisiert. Geht das alles schnell genug? Welches wäre das richtige Konzept für diesen Platz und die angrenzenden Straßen?

Darum, aber nicht nur darum, könnte es bei der „Redaktion vor Ort“ gehen. Es ist der letzte von vier Vor-Ort-Terminen der Lokalredaktion Speyer in diesem Jahr. Sie standen unter dem Motto „75 Jahre RHEINPFALZ Speyer“. Die „Redaktion vor Ort“ gibt’s wieder im nächsten Jahr – auch ohne Jubiläum.