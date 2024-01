79 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz haben Speyerer Schüler in einer Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus die Opfergruppen „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ in den Mittelpunkt gestellt. Über Zeichen der Solidarität durfte sich aber auch die Jüdische Kultusgemeinde freuen.

Die zahlreichen Gäste der Gedenkstunde im Gemeindesaal der Synagoge Beith-Shalom waren erschüttert, als Schüler berichteten, dass „Asoziale und Berufsverbrecher“ erst 75 Jahre nach Kriegsende vom Bundestag als Opfergruppen der Nationalsozialisten anerkannt wurden. Junge Leute der Edith-Stein-Realschule, des Gymnasiums am Kaiserdom sowie des Hans-Purrmann-Gymnasiums waren am Donnerstagabend an der Gedenkfeier als Auftakt der Reihe „Erinnern – Gedenken – Mahnen“ beteiligt.

Solche Veranstaltungen seien heute nötiger denn je, betonte Marina Nikiforova, Geschäftsführerin der Jüdischen Kultusgemeinde in Speyer. Der Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober habe viel verändert. Ausgrenzung und Judenhass habe auch in Deutschland zugenommen, so dass die Polizeipräsenz in jüdischen Gebäuden verstärkt worden sei. Nikiforova deutete die große Resonanz auf die in Kooperation mit der Jüdischer Gemeinde, Stadt, Deutsch-Israelischer Gesellschaft, katholischer und evangelischer Kirche gestaltete Feier als Zeichen der Solidarität mit den Juden.

Appell an Wachsamkeit

Das Versprechen „Nie wieder“ müsse täglich und vehement gelebt werden, sagte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Die rechte Gefahr und menschenverachtende Ideologien seien ernst zu nehmen. „Wir dürfen diese Strömungen nicht wieder so verharmlosen wie in den 1920er- und 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts“. Nie mehr dürften Antisemitismus und Rassismus Platz haben in Stadt und Land. „Was uns eint, ist die Menschlichkeit.“

Ingo Faus, Leiter der Katholischen Erwachsenenbildung im Bistum, berichtete von Angriffen auf politische Vertreter und Gebäude. Er sprach von einem Klima der Erschöpfung und Überforderung. Schüler trugen für jede Opfergruppe der Shoah Kerzen auf die Bühne. Sie verlasen Schicksale von Angehörigen der „Asozialen und Berufsverbrecher“, die die Nationalsozialismus in „Vorbeugehaft“ genommen, verschleppt, verfolgt und ermordet haben. Demnach haben Nachfahren im vergangenen Jahr einen Verein zur Erinnerung an die Opfer gegründet. „Niemand war zu Recht im KZ“, so eine Schülerin.

