Der RC Vorwärts Speyer landet wieder auf dem Flugplatz. Nach Einstellung der Winterlaufserie kehrt er damit nach längerer Pause zurück und zwar am Ostersamstag (4. April, gegen 20 Uhr nach Schließung des Betriebs in den Sonnenuntergang hinein). Der Vorwärts kündigte zukünftig wieder zwei jährliche Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Flugplatz Speyer/Ludwigshafen GmbH an: „Bei eingeschalteter Runway-Beleuchtung und in der Dämmerung, vor der beeindruckenden Kulisse des beleuchteten Speyerer Doms wird der Rundkurs ein Erlebnis“, so der Club.

Er bietet bis zu drei Runden über jeweils gut drei Kilometer an. Für Samstagabend, 15. August, planen beide Seiten ein weiteres Event. Anmelden, Internet: www.br-timing.de, Nachmeldungen bis 45 Minuten vor dem Start möglich. Schon jetzt liegen weit über 100 Anmeldungen vor. Die Organisatoren: „Mit den zwei Flugplatzläufen an Ostern und im Spätsommer sowie dem zum 36. Mal stattfindenden Brezelfestlauf am 12. Juli hat Speyer einen festen Platz im Laufsportkalender des Jahres.“