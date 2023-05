Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gut ein Jahr vor dem 700. Todestag von Dante begannen in Ravenn die Gedenkfeiern an den Dichter. Derweil begeistert ein Musikensemble aus der italienischen Stadt bei Bayreuth Baroque.

Im kommenden Jahr, genauer in einem Jahr und sechs Tagen ist der 700. Todestag des italienischen Dichters Dante Alighieri, eines – wenn man so will – Jahrtausenddichters. Dessen Versepos „La Divina