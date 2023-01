Ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer ist laut Polizei bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 14.30 Uhr, an der Kreuzung Rauschendes Wasser verletzt worden. Ein 79-jähriger Autofahrer habe aus der Friedrich-Ebert-Straße nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen wollen, als ein 18-Jähriger mit seinem E-Scooter fahrend den Fußgängerweg von der Wormser Landstraße kommend in Richtung Bahnhofstraße überquert habe. „Der E-Scooter-Fahrer übersah den abbiegenden Pkw und stieß gegen den hinteren Kotflügel“, so der Bericht. Der junge Mann habe sich am rechten Unterschenkel verletzt. Am Auto sei ein Sachschaden von circa 800 Euro entstanden.