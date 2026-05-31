Beim ersten städtischen Gesundheitstag in Speyer wurden alle Sinne auf die Probe gestellt. Was die Besucher besonders interessierte: Prävention und smartphonefreie Kindheit.

Die Aktion „ Speyer bewegt dich“ ist das Nachfolgemodell der bisherigen Gesundheitstage des Praxisverbunds Pravo. Erstmals wurde die Veranstaltung in kommunaler Trägerschaft am Samstag im Domgarten durchgeführt.

17 Stände waren im Domgarten aufgeschlagen. Das Portfolio reichte von der Messung des Augeninnendrucks und dem Schnellhörtest bis zum Balanceakt und der seelischen Gesundheit. Aha-Erlebnisse gab es beispielsweise mit der Rauschbrille. „Das sind doch drei Promille“, mutmaßte ein Mann, der die 1,2-Promille-Brille auf der Nase trug. Den Testlauf um einen Baum mit einem Löffel samt Kugel darauf ließ er direkt sein.

Gesundheitstag im Domgarten: Roswitha Horch (links) beim Hörtest bei Tanja Weiler. Foto: Martina Lenz

„Die meisten sind überrascht, wie doll die Wirkung ist“, stellte Sarah Beck fest. Die Auszubildende bei der AOK begründete auch, weshalb sich die Krankenkasse für das Testen der Brille entschieden hat: „Wir müssen im Alltag viel mit Koordination und Stimme arbeiten. Daher möchten wir zeigen, wie wichtig es ist, darauf zu achten.“ Der Geruchssinn wurde ebenfalls auf eine schwere Probe gestellt. Sechs Aromen galt es zu erraten, wobei Bittermandel und Vanille eindeutig, Zitrone und Orange dagegen schwierig zu ermitteln waren.

Prävention statt Reha

Beim Stadtsportverband (SSV) und der Sport-Inklusion des Landessportbundes waren einige Spielgeräte zum Ausprobieren aufgebaut. „Wir hatten schon viele Gespräche, vor allem mit Senioren, die Bewegungsangebote in Speyer suchen“, berichtete Gerlinde Görgen vom SSV. Für sie besonders wichtig: die direkte Vernetzung unter den Institutionen und Anbietern, die durch den Gesundheitstag möglich sei: „Es ist gut, dass alles etwas dichter ist, näher zusammen und so ein besserer Austausch zustande kommt“, so Görgen.

Nicht immer mussten praktische Einsätze wie Torwandschießen oder Einblicke wie der in einen Segelflieger aufgeboten werden, um das Interesse der Besucher zu wecken. Das Präventionsprogramm der Deutschen Rentenversicherung (DRV) weckte Neugierde: „Das ist seit 2017 eine Pflichtleistung“, erklärte Kerstin Diener. Die Belegschaft soll damit gesund erhalten werden. „Das Credo heißt: Prävention vor Reha“, ergänzte Dieners Kollegin Ilona Thimm. Jeder, der mindestens schon sechs Monate im Arbeitsleben steckt, könne mitmachen.

Smartphonefreie Schulklassen

Viel Resonanz erlebte die Elternbewegung für eine gesunde, starke und smartphonefreie Kindheit, die Eva Kühner in Speyer vor zwei Jahren in die Hand genommen hat. Ein erster Erfolg: Nach den Sommerferien wird es an der Edith-Stein-Realschule und am Gymnasium am Kaiserdom je eine smartphonefreie Klasse geben.

Die Monkey Dance Company auf der Bühne beim Speyerer Gesundheitstag. Foto: Martina Lenz

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und Bürgermeister Alexander Schubert (CDU) lobten die Organisation der ersten städtischen Veranstaltung durch Philipp Kabs von „Abenteuer erleben“. „Eine Stadt lebt nicht von Straßen und Gebäuden, sondern von den Menschen darin“, machte Seiler deutlich und verwies auf die Vielfalt der Engagements.