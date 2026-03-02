Die Raumfahrtshow des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) begeistert im Forum des Technik-Museums Speyer mit Experimenten und Informationen.

Die Raumfahrtshow „Eine Zeitreise in die Zukunft“ des DLR hat mehr gehalten, als ihr Titel versprach. Im Forum des Technik-Museums Speyer ging es bei zwei Aufführungen für Schulklassen am Freitag und einem öffentlichen Termin am Samstag nicht allein um das Leben und Arbeiten im Weltraum oder um die Luftfahrt. Auch die Themen Energie und Verkehr – nicht nur in der Luft, sondern auch zu Lande und auf dem Wasser – nehmen bei der Show breiten Raum ein.

„Wir wollen zeigen, mit welchem Themenspektrum wir uns beim DLR befassen“, sagt Sina Kürtz im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Die studierte Physikerin arbeitet im Bereich Nachwuchsförderung des DLR und hat das Konzept für die Raumfahrtshow insbesondere für Schulkinder von der dritten bis zur sechsten Klasse mitentwickelt. Kürtz war schon am ersten Format dieser Art im Jahr 2018 beteiligt, wie sie informiert. Damals begleiteten sie und ihre Kollegen die Mission „Horizons“ des deutschen Astronauten Alexander Gerst auf der Internationalen Raumstation (ISS) mit Einblicken in dessen Arbeitsalltag.

Fortsetzung der Erfolgsgeschichte

Das Konzept, Wissenschaft und Forschung persönlich, anschaulich und unterhaltsam zu präsentieren, ging auf: Die Tour mit der ersten DLR-Raumfahrtshow wurde bis ins Jahr 2019 hinein verlängert, obwohl Alexander Gerst Ende 2018 wieder auf der Erde gelandet war, und erreichte nach Angaben der Forschungseinrichtung insgesamt mehr als 80.000 Kinder. Nun folgt also nach sechs Jahren die Fortsetzung der Erfolgsgeschichte mit der Raumfahrtshow „Eine Zeitreise in die Zukunft“, die im Oktober 2025 in Augsburg ihre Premiere erlebte.

Moderatorin Johanna Schenk macht einen Versuch mit Kindern aus dem Publikum zum Thema Entstehung und Reduzierung von Verkehrsstaus. Foto: Christine Illner/Technik-Museum/oho

Wie schon bei „Die Raumfahrtshow – DLR_next on tour“, so der Titel der ersten Auflage, zählt Speyer nun wieder zu den wenigen Aufführungsorten. Wobei das DLR jeweils mit einem Veranstalter vor Ort kooperiert, in der Domstadt mit dem Technik-Museum. Am Samstag im Forum moderierten die beiden Jenaer Physik-Studierenden Johanna Schenk und Leonard „Leo“ Günther die abwechslungsreiche Show. Die beiden schlüpften für die Vorführung von Experimenten in verschiedene Kostüme, etwa in einen Raumanzug.

Superkräfte von Satelliten

Beim Thema Raumfahrt ging es um die Wirkung der Schwerkraft. In einer Videoeinspielung auf der Leinwand war Alexander Gerst bei einem Seifenblasen-Experiment auf der ISS zu sehen. Die fragilen Gebilde aus Wasser und Seife bleiben auf der Raumstation, auf der nahezu keine Schwerkraft wirkt, erstaunlich lange intakt. Auf der Erde hingegen zerplatzen die Blasen schon nach wenigen Sekunden, was die Moderatoren mit mehreren Versuchen eindrücklich veranschaulichten.

Das Duo demonstrierte auch unterschiedliche Superkräfte von Satelliten. Nicht zuletzt können einige von diesen, insbesondere Wettersatelliten, die sogenannte Wärmestrahlung, wissenschaftlich Infrarotstrahlung, erkennen. Damit „sehen“ die „Selfie-Kameras der Erde“ durch Wolken. An Experimenten dazu waren einige jugendliche Besucher beteiligt; ebenso später bei der Demonstration eines Verkehrsstaus und der Energieerzeugung durch das Strampeln auf einem Fahrrad.

Den Moderatoren assistierte außerdem die Zeitmaschine Holly, indem sie Zukunftsszenarien in Form von Videos oder Fotos entwarf. So erschien eine futuristische Marsstation auf der Leinwand, und schließlich grüßte Leo als älterer Herr aus einem Weltraumhotel sein jüngeres Ich und alle anderen im Forum. Schenk und Günther setzten die Infos in Bezug zur Geschichte der Raumfahrt – unter anderen mit Videos der Mondlandungen vor mehr als 50 Jahren. Nach Ende der mehr als 70-minütigen Show applaudierten die Besucher minutenlang.

Im Netz

Die Tourdaten der DLR-Raumfahrtshow finden sich unter www.dlr.de/de/next. Beim DLR können übrigens auch Schulen und mögliche Veranstalter anfragen. Darüber hinaus gibt es bundesweit 17 DLR School Labs, in denen Schüler die „Welt der Forschung und Technik“ entdecken können.

