An Sonntagabend ist die Feuerwehr zu einem Schwelbrand in einem Haus in Speyer-West ausgerückt. Rauchmelder hatten angeschlagen, teilt Pressesprecher Thomas Tremmel mit. „Der Schwelbrand konnte rasch gelöscht werden“, heißt es. Dadurch sei größerer Schaden an dem Wohngebäude vermieden worden. Das Technische Hilfswerk (THW) wurde zur sogenannten Eigentumssicherung hinzugezogen, da die Wohnungstür von der Feuerwehr gewaltsam hatte geöffnet werden müssen. Die Wehrleute lüfteten die Wohnräume und übergaben diese dann an die Bewohner. „Wiedermal zeigte sich, wie wichtig Rauchmelder im Privathaushalt sind, um größere Schäden zu vermeiden“, informiert Tremmel. Die Feuerwehr war mit 23 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen ausgerückt. An dem Einsatz beteiligt waren außerdem Polizei, Rettungsdienst und THW.