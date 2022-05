Wohin genau mit dem Rauchmelder: Viele Hauseigentümer sind sich ihrer Pflicht, die womöglich Leben rettenden Geräte in den Wohnungen anzubringen, sehr bewusst, benötigen aber Beratung. Diese will die Feuerwehr Speyer am Freitag, 13. Mai, mit einer Infoaktion zum „Tag des Rauchmelders“ bieten. Sie findet von 10 bis 14 Uhr auf der Maximilianstraße statt, wo laut Stadt ein Löschfahrzeug vor dem Bürgerbüro parkt.

„Wir werden jede Menge Infomaterial mitbringen, zum Beispiel auch speziell für Seniorinnen und Senioren, und stehen für Fragen zur Verfügung. Oftmals wissen die Menschen gar nicht, wo sie Rauchmelder in ihren Wohnungen anbringen sollten, teilweise sogar müssen. Dahingehend wollen wir Aufklärungsarbeit leisten“, so Feuerwehrchef Peter Eymann. Der Förderverein St. Florian werde vor Ort Rauchwarnmelder anbieten. Pro Verkauf kämen 2,50 Euro dem Förderverein und somit der Feuerwehr zugute.