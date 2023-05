Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Betrunken und bekifft wollten zwei Männer an einem Oktoberabend in Speyer einen Taxifahrer ausrauben. Dafür stehen sie nun vor Gericht. Gegen den Ersten von ihnen ist das Urteil bereits ergangen. Die Verhandlung gegen den Zweiten wird in 14 Tagen nachgeholt. Er hofft, dass auch er danach das Gefängnis verlassen darf.

Ein 22-Jähriger und ein 24-Jähriger, beide bei der Inhaftierung in Speyer wohnhaft, waren vor dem Schöffengericht des Versuchs der schweren räuberischen Erpressung und der versuchten