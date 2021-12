Unerfreuliche Überraschung:

Leserin Martina Tillmann wollte am Dienstag an der Aral-Tankstelle in der Bahnhofsstraße ihr Auto waschen, als sie an einem Abfallcontainer und einer Böschung am nahegelegenen Woogbach sah, wie sich etwa 15 Ratten dort tummelten. „Schon vorher habe ich eine Ratte über den Platz laufen sehen. Sie saßen auch auf der Mauer“, berichtet die Speyererin. In der Tankstelle weiß man um das Problem und hat einen Kammerjäger verständigt, der nun Boxen mit Köder zur Bekämpfung der Tiere auslegen soll. Auch das Ordnungsamt kennt die Problematik. Eine Sprecherin: „Unsere Kräfte waren vor Ort und haben im Umfeld der Tankstelle, insbesondere im Bereich zum Woogbach hin, einige Rattenbauten feststellen können, sodass auch unsererseits ein Schädlingsbekämpfer beauftragt wird.“ Im Bereich von Gewässern trete die Rattenproblematik verstärkt auf. Wirklich problematische Gebiete gebe es darüber hinaus in der Stadt aber nicht.