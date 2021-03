Wie tagen der Stadtrat und seine Ausschüsse in den nächsten Wochen und Monaten? Aus Sicht der Stadtverwaltung ist das offen. Sie arbeitet mit Plan A und Plan B.

Hintergrund ist laut Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), dass das Gesetz, das rein digitale Gremiensitzungen ermöglicht, zum 31. März ausläuft. „Sollte das Land also hier nicht noch nachlegen, muss ab dem 1. April wieder in irgendeiner Weise in Präsenz getagt werden“, so die städtische Pressesprecherin Lisa Eschenbach. Hintergrund ist die Corona-Pandemie, in der größere Versammlungen schwierig sind. Seiler könnte sich, sollte es keine Verlängerung der Regelung geben, eine Tagung des Rates als „Rumpfstadtrat“ bis zur Sommerpause vorstellen. Das hatte es 2020 schon phasenweise gegeben – mit Zustimmung der Fraktionen und jeweils 22 statt 44 Teilnehmern in der Stadthalle.

Ein Problem in diesem Fall wäre, dass die Halle nun zum Impfzentrum geworden ist. Eschenbach: „Dadurch ist es schon alleine eine Herausforderung, passende Räumlichkeiten zu finden.“ Die Verlängerung der Erlaubnis für digitale Sitzungen wäre der Stadt deshalb am liebsten. Bisherige Schaltungen unter diesen Bedingungen liefen nicht komplett reibungslos. Vorige Woche wurden einzelne Stadtratsmitglieder technisch „abgehängt“. „Der Ältestenrat wird Anfang April im Stadtratssitzungssaal in Präsenz tagen und das weitere Vorgehen besprechen“, kündigt die Verwaltung an.