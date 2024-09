Fast 30 Ausschüsse, Beiräte und Aufsichtsräte hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend personell besetzt. Sie sind für die nächsten fünf Jahre eingerichtet worden. An einer Personalie gab es Kritik, zweimal spielte Glück eine Rolle.

Die gemeinsame Vorschlagsliste der neun Fraktionen wurde einstimmig genehmigt. An einer interessanten Personalie – der früher bei den Grünen, der CDU und der Linken tätige Karlheinz Erny geht nun für die Freien Wähler in den Gestaltungsbeirat – gab es Kritik von Aurel Popescu (Linke): Erny sei noch Linke-Mitglied und trete nun für andere an. „Das sollte keine Schule machen.“ Seiner Partei legte er interne Konsequenzen gegen Erny nahe. Erny betonte auf Anfrage, ausgetreten zu sein. Freie-Wähler-Mitglied wolle er nicht werden.

Bei den Aufsichtsräten der Stadtwerke und der Gewo ergab sich die kuriose Situation, dass für einen von neun Sitzen das Los zwischen SPD, Grüne, FDP, FW, SWG, UfS und Linke entscheiden musste. Bei den Stadtwerken hatte die SWG Glück, bei der Gewo fiel das Los auf die Linke.