Mehr Frauen in die Kommunalpolitik zu bringen, ist das Ziel eines „frauenpolitischen Rathausrundgangs“ am Samstag, 13. Mai. Wie die Veranstalter melden, erfahren die Teilnehmerinnen ab 10.30 Uhr unter anderem, was es mit den verschiedenen Gremien auf sich hat, warum es wichtig ist, sich kommunalpolitisch einzubringen, und wer die ersten Stadträtinnen in Speyer waren. Der Rundgang ist Teil der Reihe „Mehr Frauen in die Kommunalpolitik“. Hintergrund sind die kommenden Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz im Frühjahr 2024. Dann wird auch in Speyer der Stadtrat neu gewählt. Um dort weibliche Sichtweisen stärker zum Ausdruck zu bringen, sei es wichtig, dass Frauen sich aktiv kommunalpolitisch beteiligen, heißt in der Pressemitteilung. Wer an dem kostenlosen Rundgang Interesse hat, kann sich bis Donnerstag, 11. Mai, anmelden per E-Mail an gleichstellungsstelle@stadt-speyer.de. Weitere Infos gibt es unter www.speyer.de/politischefrauen.