Das Dach des Rathauses in der Maximilianstraße wird in den kommenden Wochen instand gesetzt. Laut Stadt werden zunächst Dachleckagen saniert, anschließend werde die Fassade gestrichen. Am Freitag mit dem Aufbau eines Gerüsts begonnen worden. „Die Arbeiten des Gerüstbaus werden voraussichtlich 14 Tage dauern“, heißt es aus der Verwaltung. Während des Aufbaus könne es zu einseitigen Zugangseinschränkungen auf der Hofseite oder der Seite auf der Maximilianstraße kommen. Es werde jedoch stets eine Zugangsmöglichkeit bestehen bleiben. Die gesamte Sanierung solle voraussichtlich im April 2025 beendet sein.