Ab Donnerstag, 11. Juli, sollen die Rathäuser in Dudenhofen und Römerberg wieder regulär geöffnet sein. Darüber hat die Verwaltung informiert. Seit einem Brand im Serverraum vergangene Woche hatte es nur einen Notdienst gegeben.

„Die Server fahren gerade hoch“, berichtete Büroleiter Christian Schreiner am Mittwoch. Nach dem Brand am Montag vergangener Woche war unklar, wie stark die IT-Systeme in Mitleidenschaft gezogen wurden. Weil ein Gutachter der Versicherung lange auf sich warten ließ, war die Verwaltung in den ersten Tagen weitgehend zur Untätigkeit verdammt.

Doch ab Donnerstag soll alles wieder normal laufen und die Rathäuser mit ihren Bürgerbüros sollen wieder zu den regulären Zeiten geöffnet sein. Dann sollen auch die meisten der knapp 100 Mitarbeiter der Verwaltung wieder in ihre Büros zurückkehren können, wie Schreiner informiert. Das Arbeiten in den Räumen im Dudenhofener Rathaus sei nach dem Einsatz einer Reinigungsfirma wieder möglich. Die Kfz-Zulassung verbleibt bis zum 26. Juli urlaubsbedingt im Kreishaus in Ludwigshafen.