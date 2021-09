Der Speyerer Stadtrat tagt am Donnerstag, 16. September, 17 Uhr, erstmals in diesem Jahr wieder vollständig in Präsenz. Da in der Stadthalle nach wie vor das Impfzentrum in Betrieb ist, findet die Sitzung in der Aula der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften statt. Aufgrund der beschränkten Platzkapazitäten können laut Stadt zur Sitzung keine Besucher zugelassen werden. „Um die Öffentlichkeitswirkung herzustellen, wird der Offene Kanal die Sitzung in bekannter Weise übertragen“, so die Verwaltung. Der Stream laufe am Donnerstag ab 17 Uhr unter www.speyer.de/gremienkanal. Laut Stadt gilt für sämtliche Präsenzsitzungen ab sofort die 3G-Regel.

Die öffentliche Tagesordnung umfasst 21 Punkte, darunter die Beschlüsse zur Landesgartenschau-Bewerbung und zu Eckpunkten für den neuen Nahverkehrsplan.

