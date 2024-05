Die Prozession von St. Joseph zum Dom war am Donnerstag ein Glanzlicht der Fronleichnamsfeier der Speyerer Katholiken. Mit großer Beteiligung gefeiert wurde das Hochfest des Leibes und Blutes Christi. Die Prozession sei auch ein Sinnbild für die Ermutigung, „aus uns selbst herauszugehen“, predigte Bischof Karl-Heinz Wiesemann. „Die Verunsicherung dieser Tage führt zum Rückzug in eigene Blasen“, so bekomme das Hinausgehen auf die Straße auch eine politische Dimension. Wer aus sich heraus und auf andere zugehe, könne Verständigung und Versöhnung stiften.

Zum Feiertag gehörten auch der schmucke Blumenteppich vor dem Dom, für den Wiesemann der Jugend der Pfarrei dankte, und das abschließende Beisammensein im Hof des Klosters St. Magdalena.