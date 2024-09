Einen tragischen Einsatz erlebte die Speyerer Feuerwehr in der Nacht von Freitag auf Samstag an der A61. Wie Feuerwehrchef Peter Eymann auf Anfrage mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 22.45 Uhr zu dem in nördlicher Fahrtrichtung liegenden Rastplatz Binshof gerufen worden. Der Fahrer eines dort abgestellten Lastwagens hatte gesundheitliche Probleme bekommen. Der laut Feuerwehr stark übergewichtige Mann musste demnach in der Fahrerkabine reanimiert werden. Zehn Feuerwehrleute unterstützten den Rettungsdienst dabei, den Mann aus seinem Fahrzeug zu bergen und in einen Rettungswagen zu bringen. Der Trucker sei allerdings in einem Speyerer Krankenhaus verstorben, so Eymann.

Fast zeitgleich kam es im weiteren Verlauf der A61 in nördlicher Richtung zwischen dem Autobahnkreuz Speyer und der Anschlussstelle Schifferstadt zu einem Autobrand. Laut Feuerwehr war der Motorblock des Fahrzeugs geplatzt. Der Löschzug Nord rückte zwar aus, gelöscht wurden musste laut Feuerwehr jedoch nicht.