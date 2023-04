Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Speyerer Tafel ist Porzellan zersprungen. Eine der beiden Leiterinnen ist beurlaubt, der anderen wird rassistischer Umgang mit Migranten vorgeworfen, was sie zurückweist. 32 Ehrenamtliche streiken. Sie fordern Klärung. Das Rote Kreuz Speyer als Träger hält an seiner Personalentscheidung fest.

Lange lief es ruhig in der Tafel. Ruhiger als in manchen Jahren vor der Auflösung des Trägervereins und dem Übergang an den Speyerer Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK)