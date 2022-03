21 von 120 kontrollierten Fahrzeugen sind bei Geschwindigkeitsmessungen in Speyer-Nord am Montag zu schnell unterwegs gewesen. Das teilt die Polizei mit, die zwischen 10.45 und 11.25 Uhr in der Waldseer Straße und zwischen 11.30 und 13 Uhr in der Spaldinger Straße kontrollierte. In der Waldseer Straße seien es vier Verstöße gewesen. Höchster gemessener Wert in der 50er-Zone abzüglich der Toleranz: 64 Kilometer pro Stunde.

Größer ist das Raser-Problem der Messung zufolge in der Spaldinger Straße mit 17 Verstößen und einem unrühmlichen „Spitzenreiter“ von 80 Kilometer pro Stunde. Auf insgesamt fünf Fahrer kämen Ordnungswidrigkeitenanzeigen zu, weil sie mindestens 21 Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren seien.

Schulweg kontrolliert

Auch bei weiteren Verkehrskontrollen am Montag in Speyer entdeckte die Polizeiinspektion nach eigener Mitteilung Unerlaubtes. Bei einer Überwachung des Schulwegs zur Woogbachschule von 7.40 bis 8 Uhr seien in vier Fällen die Kinder ohne Kindersitz transportiert worden. Ein Fahrer habe keinen Sicherheitsgurt angelegt, einer keinen Führerschein dabei gehabt. In der Spaldinger Straße wurde dem Bericht zufolge zwischen 9.30 und 14.30 Uhr auch der Fahrradverkehr kontrolliert – mit nur einem Verstoß bei 156 Überprüften: Der Fahrer habe beim Fahren telefoniert. Zwei Autofahrer ohne Sicherheitsgurt und einer mit Kind an Bord ohne Kindersitz seien quasi „nebenbei“ erwischt worden. Letzte Feststellung des Tages: ein 44-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss um 19.45 Uhr in der Landauer Straße.