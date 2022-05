Eine körperliche Auseinandersetzung vermeldet die Polizei von Dienstag, 21.40 Uhr, aus einer Gaststätte in der Gutenbergstraße. Ein 47-Jähriger habe diese trotz bestehenden Hausverbots betreten, um seine dort arbeitende 48-jährige Ex-Freundin nach einem Streit zu ohrfeigen. Im Beisein einer Polizeistreife habe danach der 56-jährige Besitzer des Lokals auf den 47-Jährigen losgehen wollen. Die Polizei habe diesen nach draußen gebracht, aber der Gaststättenbesitzer habe sich nicht davon abbringen lassen, erneut die Konfrontation zu suchen. „Eine folgende Rangelei, bei der sich die Männer gegenseitig an den Ohren zogen, konnte nur mit erhöhtem Aufwand beendet werden“, so der Bericht. Größere Verletzungen habe es nicht gegeben, aber zwei Strafverfahren wegen Körperverletzung.