Ein 46-jähriger Speyerer hat am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr nach Polizeiangaben an einer Tankstelle in der Nähe der Innenstadt randaliert. Wie die Beamten mitteilen, schrie der Mann lautstark andere Kunden an. Hausverbot und ein Platzverweis waren demnach die Folge für ihn. Als die Polizisten eintrafen, habe sich der 46-Jährige wieder beruhigt. Der Mann hat laut Polizei nichts beschädigt und die Tankstelle „in ruhigem Gemütszustand“ verlassen.