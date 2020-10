Ein Randalierer in der Fußgängerzone hat die Polizei am Samstagnachmittag beschäftigt. Laut Bericht meldeten mehrere Personen einen Mann, der Passanten lautstark provozieren und um sich spucken würde. Eine Streife erteilte dem 30-Jährigen Platzverweise, denen er zunächst nachkam. Später kehrte er wieder in die Fußgängerzone zurück, bespuckte in einem Geschäft eine Kundin und schlug grundlos einen Angestellten. Eine Polizeistreife traf ihn in der Nähe der Polizeiinspektion an. Der Mann versuchte zu flüchten, wurde jedoch von den Beamten festgehalten, woraufhin er mit der Faust nach ihnen schlug, sie aber nicht traf. Die Polizisten brachten den Randalierer zu Boden. Der Mann stemmte sich massiv gegen die Beamten und trat am Boden liegend nach diesen, sodass er am Oberkörper und an den Beinen von einer weiteren Streifenbesatzung festgehalten werden musste. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam, dabei trat er wieder zweimal gegen das Bein eines Beamten. Den 30-Jährigen erwarten nun diverse Strafanzeigen. Bei dem Vorfall wurde nach Polizeiangaben niemand verletzt. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann knapp 1,5 Promille.