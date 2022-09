Ein Randalierer hat am Sonntagabend an einer Tankstelle Ärger bereitet. Gestoppt wurde der Mann dank einer Mischung von Kommissar Zufall und Kommissar Rex.

Der 31-Jährige hatte laut Polizei bereits am Sonntagmorgen in einer Tankstelle in der Bahnhofstraße versucht, mehrere Gegenstände zu entwenden. Er habe sie jedoch auf Verlangen der Mitarbeiter zurückgegeben. Gegen 17 Uhr sei er wieder dort aufgetaucht, habe brennende Zigaretten auf den Boden geworfen und sei des Geländes verwiesen worden. Um 18.30 Uhr musste dann die Polizei dazugerufen werden, weil der Mann randalierte. Er habe eine Euro-Palette gegen Fenster und Mülleimer der Tankstelle geworfen.

Es begann eine Verfolgungsjagd. „Beim Eintreffen der Streife fuhr der Mann gerade mit einem Fahrrad Richtung Mausbergweg davon“, so die Beamten. Er sei in einen Park geflüchtet und auf Aufforderung nicht stehen geblieben. „Erst als ein Mann mit Hund sich ihm in den Weg stellte, konnte er von den Beamten fußläufig eingeholt und gefesselt werden“, so der Bericht. Die Beamten suchen nun den Besitzer des Fahrrades, auf dem der Mann unterwegs war. Er habe es seiner Aussage zufolge vor vier Tagen in einer „Gasse“ in Speyer einfach mitgenommen. Es handele sich um ein schwarzes Bulls Sharptail Mountainbike, laut Aufkleber erworben bei der Radwelt Coesfeld. Kontakt zur Polizei: 06232 1370, pispeyer@polizei.rlp.de.