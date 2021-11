Ein Polizeieinsatz hat am Freitagnachmittag in der Ludwig-Uhland-Straße in Speyer-West für Aufsehen gesorgt. Beamte in Schutzmontur mussten in einer Wohnung für Ordnung sorgen, in der ein Bewohner randalierte. Auch eine Axt sei dabei im Einsatz gewesen, so ein Sprecher der Polizeiinspektion Speyer. Der rund einstündige Einsatz begann kurz vor 17 Uhr. In der Wohnung seien auch die Lebensgefährtin und die Mutter des Mannes gewesen. Sie seien unverletzt in Sicherheit gebracht worden, der Mann sei in Gewahrsam gekommen. Erste Einschätzung war, dass er Hilfe in einer psychiatrischen Fachklinik brauche.