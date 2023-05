Durch Spucken und lautes Schreien sorgte laut Polizei ein 34-Jähriger am Mittwoch gegen 14.30 Uhr am Postplatz für Aufsehen. Zeugen riefen die Polizei, die erteilte dem Mann nach eigener Mitteilung einen Platzverweis. Gegen 16.40 Uhr folgte demnach das gleiche Spiel mit gleichem Täter an gleicher Stelle. Mehrere Personen hätten bezeugt, dass der Mann sie zuvor angeschrien oder ihr Fahrzeug angespuckt habe. Auch gegenüber den Beamten sei der 34-Jährige aggressiv gewesen – „augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Substanzen“, so ihr Eindruck. Auch dass er irrtümlich angenommen habe, es sei Dienstag und er sei in Ludwigshafen, deute darauf hin. Die Beamten haben ihn „zur Abwehr von Gefahren“ bis zu seiner Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.