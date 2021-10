Die Polizei war nach eigener Mitteilung gefordert, um einen 23-Jährigen zu fesseln, der am Bahnhof Speyer randaliert hatte. Er sei am Freitag, 8 Uhr, von Mitarbeitern der Bahn im Zug kontrolliert worden und ohne Fahrschein aufgefallen. Diese hätten die Polizei hinzugerufen. Der Mann habe sich auch dieser gegenüber „äußerst aggressiv“ verhalten, sodass das Fesseln unumgänglich gewesen sei. „Da er auch die Angabe seiner Daten verweigerte, wurde er nach Ausweisdokumenten durchsucht“, meldeten die Beamten am Wochenende. Der Mann sei der Bundespolizei übergeben worden und müsse sich einem Verfahren wegen Leistungserschleichung stellen.