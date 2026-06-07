Dass ein Mann auf dem Speyerer Festplatz an geparkten Autos die Außenspiegel abtritt, meldeten mehrere Passanten der Polizei am Samstagabend gegen 19.45 Uhr. Nach Angaben von Zeugen hatte der Täter die Passanten zudem beleidigt und ihnen Gewalt angedroht. Die Polizei traf den Mann vor Ort zunächst nicht mehr an. Anhand der Personenbeschreibung fand sie ihn aber bei der eingeleiteten Fahndung. Aufgrund seiner Alkoholisierung ordnete ein Richter die Entnahme einer Blutprobe zur Feststellung der Schuldfähigkeit an. Wie viele Autos tatsächlich durch den Täter beschädigt wurden, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei bittet daher Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte darum, sich bei der Polizei Speyer unter Telefon 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.