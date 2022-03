Fünf randalierende Jugendliche am Busbahnhof haben Zeugen am Sonntag gegen 6.40 Uhr der Polizei gemeldet. Die Beamten trafen am Parkhaus vier Heranwachsende, die stark betrunken gewesen sein sollen. Sie gaben laut Polizei an, von drei Männern nach Zigaretten gefragt und mit einem Messer sowie abgebrochenen Glasflaschen bedroht worden zu sein. Die Jugendlichen seien dann weggerannt. Verletzt wurde niemand. Die Speyerer Polizei sucht nun Zeugen.