Am Samstag, 29. April, ist die Feuerwehr Dudenhofen zu einer Brandstelle auf dem Skateplatz in der Nähe des Abenteuerspielplatzes gerufen worden. Wie die Polizei auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, ist dort ein Mülleimer in Brand geraten, der auf die dort befindliche Skateboard-Rampe gefallen ist. Diese ist durch das Feuer zerstört worden, wie Fotos zeigen, die im sozialen Netzwerk Facebook geteilt wurden.

In der öffentlichen Gruppe „Was in Duddehofe abgehe dud“ haben die Bilder Verärgerung ausgelöst. „Mir blutet das Herz, wenn ich dran denke, dass wir vor fast 30 Jahren überhaupt dafür gesorgt haben, dass das existiert“, schreibt ein Mitglied. Hinweise auf die Verursacher gibt es laut Polizei bislang nicht. Stefan Zöller, Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr, teilt auf Anfrage mit, dass kein Alarm ausgelöst worden sei. Ein Fahrzeug der Feuerwehr, das auf dem Weg zu einem Lehrgang gewesen war, sei aufgehalten und zur Brandstelle gelotst worden.