Berliner Politik-Prominenz ist in dieser Woche zu Gast in Speyer. Am Dienstag, 17 Uhr, kommt Ralph Brinkhaus, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, zusammen mit Johannes Steiniger, CDU-Abgeordneter im Wahlkreis Neustadt-Speyer, an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften. Die Abgeordneten diskutieren laut CDU- und Uni-Ankündigung mit Vertretern der Hochschule deren Rolle bei der Staats- und Verwaltungsreform. Auf dem Besichtigungsprogramm stehe auch das neue „InnovationLab“ auf dem Campus. „Einer der höchsten bundespolitischen Besuche an der Uni der letzten Jahre“, so Steiniger mit Verweis auf Brinkhaus. Am Freitag, 16 Uhr, ist der FDP-Bundesvorsitzende und -Bundestagsfraktionchef Christian Lindner zu Gast bei einer Veranstaltung im Historischen Museum der Pfalz. Er hält beim Sommerfest des Verbands „Die Familienunternehmer“, Regionalkreis Rhein-Neckar, einen Vortrag mit dem Titel „Schattenjahre: Viel zu tun!“ Danach folgt ein Grußwort von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). In beiden Fällen handelt es sich um geschlossene Veranstaltungen für geladene Gäste. Bei Lindners Besuch sind die Zielgruppe laut Regionalsprecher Andreas Creutzmann Unternehmer und Gesellschafter mit mindestens einer Million Euro Umsatzerlösen pro Jahr und zehn Mitarbeitern.