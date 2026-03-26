Ruben Neideck zieht es wieder zu Abenteuer-Rallyes durch halb Europa, zweimal sogar, in verschiedenen Fahrzeugen und wechselnder Besatzung.

Sie tun es wieder, mit neuem Schrott. Das Römerberger Ehepaar Neideck geht dieses Jahr auf volles Risiko, und das auf gleich zwei abenteuerlichen Rallyes. „Je schrottiger das Fahrzeug, desto interessanter wird es“: Ruben Neideck und seine Frau Katrin packt wieder die Abenteuerlust. Aber diesmal nimmt er auf der zweiten Fahrt nicht seinen berühmten, heißgeliebten Golf „Rolfi“ mit.

Aber zunächst zu seinen Plänen, denn Neideck will zusammen mit seiner Frau und später mit seiner Tochter sowie ihrem Lebensgefährten zwei Touren in diesem Jahr bestreiten: die Deutschland- und die Balkan-Tour. „Die Deutschlandtour im Juni beginnt im Osten. Dabei kratzen wir Polen und Tschechien. Die genaue Route ist aber noch nicht bekannt. Das erfahren wir erst beim Start“, inklusive neuer Highlights und anderer Streckenführung.

Rolfi repariert

Der Getriebeschaden bei Rolfi ist mittlerweile behoben und der Golf auf ein Fünf-Gang-Getriebe upgegradet für eine angenehmere Fahrt. Noch mehr Abenteuer verspricht die Balkan-Tour. Die Idee dazu entstand aus einer kleinen Spinnerei mit guten Rallye-Freunden. Auf Post-Its sammelten sie Vorschläge, welche „Schrottkarren“ sich für eine solche Rallye eignen.

„Die Post-Its kamen in einen Lostopf. Jeder zog einen Zettel, und das Auto kauft man sich dann.“ Bedingungen: Das Fahrzeug darf in der Anschaffung nicht über 500 Euro kosten, muss für alle die gleiche Motorisierung aufweisen, insgesamt die gleiche Ausstattung und einen 75-PS-Motor. Heraus kamen drei Twingo-Teams, die „Twingo-Gang“, die ihr Fahrzeug inun modifizieren, umbauen und optisch umgestalten.

Urlaub für Neideck

Auffallen sollen die Autos, vielleicht mit knalligem Lila, einem Schweinchenrosa oder signal-orange. „Das ist ganz was anderes, ein absolutes Highlight“, freut sich Neideck. Die Tour ist „sehr anspruchsvoll“: Start in Österreich, über Bosnien, die kroatische Grenze und „ Griechenland runter“. „Zwölf Tage, zwölf Länder“, lautet das Motto dieser Tour, also jeden Tag in einem anderen Land – Pannen fest miteingerechnet.

„Sehr flexibel, pures Abenteuer, das hat mit normalem Urlaub nichts zu tun.“ Dafür ist es aber Urlaub für die Neidecks, inklusive einem „prima Zusammenhalt zwischen den Teilnehmern“. Denn die Gemeinschaft ist zentral für die Gruppe. Pannenreparaturen meistert sie zusammen und improvisiert. Denn für Twingos Ersatzteile auf dieser Route zu beschaffen, wird „sehr schwierig“.

Zunächst verhinderten es noch die Temperaturen. Aber der große Umbau der Twingos läuft. Und vielleicht ist es auch ein Fingerzeig, dass alle Fahrzeuge fast das gleiche Kennzeichen haben: PR für „Pothole Rallye“ und 26 oder 260 für 2026. Ein eigenes Rallye-Lied will die „Twingo Gang“ auch komponieren, mit Bild- und Video-Sequenzen aus der Balkan-Rallye.