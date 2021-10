Die deutsche Meisterschaft geht am Wochenende mit der Drei-Städte-Rallye in die Endphase: mit dabei Alexander Merkel/Lisa Kiefer (Kitzingen/Speyer) im Opel Corsa Rally IV in der Klasse der Rallye-Cars bis 2000 Kubikzentimeter.

Derzeit liegt das Team in der nationalen Wertung auf Rang 15 und im deutschen Rallye-Masters sogar auf neun unter 108 Bewerbern. „Wir wollen in beiden Wertungen noch weiter nach vorne kommen“, verrät die 29-jährige Pädagogin.

Bei Dunkelheit

„Die Drei-Städte-Rallye wird sicherlich sehr schwierig, und es wird auf allen Wertungsprüfungen wieder spannende Sekundenkämpfe geben“, so Pilot Merkel. Ein Teil der 13 Wertungsprüfungen über 171 Kilometer wird bei Dunkelheit gefahren.

„Wir wollen auf jeden Fall um einen Platz auf dem Podium der Klassenwertung kämpfen und dabei möglichst alle Punkte für das Finale in Zwickau mitnehmen“, sagt Kiefer. Da es auch Punkte für den österreichischen Titel gibt, starten am Freitag und Samstag 107 Teams.