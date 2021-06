Lisa Kiefer kam nur auf drei Wertungsprüfungen als Beifahrerin bei der Rallye Stemweder Berg, dem Auftakt zur deutschen Rallye-Meisterschaft mit Start und Ziel in Lübbecke. Die Lehrerin der Sozialpädagogik aus Speyer nahm mit Alexander Merkel aus Kitzingen die Herausforderung an, um in der höchsten deutschen Klasse Fuß zu fassen.

Im Opel Corsa Rallye IV des Waldherr-Motorsport-Teams lief es zunächst auch recht gut. Doch auf der vierten von zwölf Wertungsprüfungen streikte das Rallyeauto – das Aus. Schade fand es die sympathische junge Dame, die nun den nächsten Aufgaben entgegenfiebert.