Rainer Zotz (56) wird Nachfolger von Roland Kern (69) als Geschäftsführer der Flugplatz Speyer GmbH. Er wurde am Freitagvormittag in Speyer vorgestellt. Kern scheidet zum Jahresende 2021 planmäßig aus. Zotz war seit 2018 Prokurist der FSL. Bisher ist er bei der BASF beschäftigt und betreut von dort seit 1998 auch die Geschicke des Flugplatzes. Er wird nach Mitteilung der IHK Pfalz die Geschäftsführung ebenso wie Kern im Umfang einer 50-Prozent-Stelle ausüben und hierfür von seinem Arbeitgeber freigestellt. Die Kosten für seine Teilzeitstelle übernehme die FSL. Unterstützt werde Zotz vom Hauptflugleiter der FSL, Yannis Graf (24), der neben seiner Tätigkeit sukzessive Aufgaben in der Geschäftsführung übernehmen werde.