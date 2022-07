Das neue Radverkehrsteam beim Landesbetrieb Mobilität kann ein Erfolg werden – muss aber nicht.

Es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Das trifft auf die neue Einheit bei der Landesbehörde fürs überörtliche Straßennetz in besonderer Weise zu. Wenn in der veränderten Organisationsform weitergemacht wird wie bisher, kommen die Radwege auch nicht schneller. Wenn jedoch systematisch Schwachstellen im bisherigen System analysiert und Verfahren umgestellt werden, kann das der Dringlichkeit des Themas gerecht werden. Dafür braucht es erstens genügend und gutes Personal, zweitens die Bereitschaft neu, auch „out of the box“ zu denken. Drittens könnte eine Vereinfachung des Planungsrechts helfen.