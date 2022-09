Sportler sind keine Durchschnittsnutzer der Speyerer Radwege. Trotzdem müssen Radwege auch für diese Gruppe geeignet sein.

„Angemessene Geschwindigkeit“ – das ist im Straßenverkehr stets ein ganz entscheidender Aspekt. Und natürlich kann auf dem Radweg in der Kirrmeier-Straße kein Temporekord erzielt werden – viel zu gefährlich angesichts der Freigabe in beide Richtungen und der vielen Ein- und Ausfahrten. „Sportler des Jahres“ Frank Erk ist aber nur einer von vielen Radsportlern in Speyer, die sich ärgern, dass sie die angemessene Geschwindigkeit nur deshalb reduzieren müssen, weil der Radweg in schlechtem Zustand ist.

Auch Rennradler sind von der Benutzungspflicht für Radwege nicht befreit. Wenn sie diese allerdings aus Angst meiden, sollten alle Alarmglocken schrillen.