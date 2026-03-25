Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) und die beteiligten Gemeinden haben eine Zeitschiene festgelegt, wie es mit dem Radweg zwischen Harthausen und Schwegenheim weitergeht.

„Das Licht am Ende des Tunnels wird heller“, sagt der Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU), der über das Ergebnis eines Abstimmungstermins informiert und der sich bereits seit Längerem beim Land dafür stark macht, dass mit dem Bau des seit Jahrzehnten geplanten Radwegs entlang der L537 begonnen wird. Nach einer aktuellen Abstimmungsrunde beim LBM rücke die Umsetzung des Projekts spürbar näher. „Nach vielen Anfragen, Gesprächen und Initiativen sehen wir endlich konkrete Schritte“, freut sich Wagner. Das sei ein wichtiges Signal für die Menschen vor Ort.

In einer Besprechung mit Vertretern des LBM, der Verbandsgemeinde Lingenfeld sowie der Ortsgemeinde Schwegenheim wurden laut Wagner zentrale Punkte zur weiteren Planung und Umsetzung abgestimmt. Besonders wichtig: Es gebe nun eine klare Zeitschiene. Im Oktober des vergangenen Jahres hatte der LBM gegenüber der RHEINPFALZ noch als Ziel formuliert, die Planunterlagen noch 2025 zur Vorprüfung bei der Planfeststellungsbehörde einzureichen. Das hat offenbar nicht geklappt, denn wie Wagner informiert, sollen im Jahr 2026 die Planungsunterlagen erstellt werden. Für 2027 seien Ausschreibung und Vergabe vorgesehen, sodass ab 2028 mit dem Bau begonnen werden könne.

Auch bei der Finanzierung hätten wesentliche Fragen geklärt werden können, sagt Wagner. Der eigentliche Rad- und Gehweg werde vollständig vom Land getragen, während bei weiteren Baumaßnahmen – etwa im Bereich des Kreisverkehrs – eine abgestimmte Kostenaufteilung vorgesehen sei. Parallel würden Fördermöglichkeiten geprüft. „Das Projekt ist komplex, aber die Richtung stimmt. Jetzt sind die nächsten Schritte verbindlich festgelegt“, zieht der Abgeordnete ein positives Fazit des Abstimmungstermins.