Der Radweg zwischen dem Mitfahrerparkplatz Speyer-Nord und der Stadtgrenze wird voraussichtlich ab nächster Woche saniert. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit. Die ausgeschilderte Umleitung des Radverkehrs erfolge in diesem Abschnitt über die Spaldinger Straße, den Weißdornweg und den Finkenweg. Am nördlich angrenzenden Radweg-Bereich in Richtung Schifferstadt wird bereits seit einigen Tagen gearbeitet. Der LBM rechnet mit einer Dauer von 14 Tagen. Es handle sich um eine Maßnahme im Programm „Radwegesanierung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen“ mit 17 Teilprojekten im Bereich des LBM Speyer.