Die Polizei sucht nach Zeugen, die am späten Samstagmorgen einen Unfall zwischen zwei Radfahrerinnen in der Franz-Kirrmeier-Straße beobachtet haben. Laut Bericht war dort eine 74-jährige Radlerin gegen 11.25 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs. Kurz bevor sie wegen einer roten Ampel an der Kreuzung zum Ziegelofenweg anhalten wollte, fuhr ein Rennradfahrer links an ihr vorbei und bog nach rechts in den Ziegelofenweg ab. Kurz darauf fuhr eine Rennradfahrerin ebenfalls links an ihr vorbei und bog bei Rotlicht nach rechts ab. Hierbei berührte die Rennradfahrerin das Vorderrad der 74-Jährigen. Die Seniorin stürzte und verletzte sich dabei. Beide Rennradfahrer wollten der Frau zunächst aufhelfen, entfernten sich jedoch nach einem Streit vom Unfallort. Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.